الإطاحة بمواطنين قتلا إثيوبي بعسير

أبها(صدى):

تمكن الرائد إبراهيم الفلقي بشرطة مركز قنا في عسير من القبض على مواطنين قاما بقتل شخص من الجنسية الإثيوبية مجهول الهوية، وإصابة آخر إصابة بليغة فجر اليوم برهوة الثنية.

و تلقت شرطة مركز قنا عند الواحدة فجراً، بلاغاً من أحد سكان المركز يفيد بالعثور على جثة ملقاة على قارعة الطريق الرئيسي برهوة الثنية شمال مركز قنا، وفوراً توجهت الشرطة لموقع الجريمة وعثر على جثة تعود لشخص إثيوبي الجنسية ومجهول الهوية تعرض لطلق ناري وآخر مصاب إصابة بالغة .

وتمكنت شرطة قنا من القبض على الجاني الأول ، وهو سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر، وتبين أن سبب القتل يعود إلى خلاف حول ترويج العرق المسكر، واعترف الجاني بأن هناك مواطنا آخر شاركه الجريمة، تم القبض عليه هو الأخر، وسوف يتم إحالتهما للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم .