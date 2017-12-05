موجة باردة قوية تضرب عدة مناطق بالمملكة خلال 72 ساعة

خالد الضبيبي(صدى):

كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني أنه من المتوقع أن تتعمق موجة باردة قوية على أجزاء من المملكة العربية السعودية قادمة من العروض العليا، وتؤثر بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية والوسطى وشمال وسط الغربية والمرتفعات عامة، وتستمر عدة أيام.

وأضاف “ الجهني ” أنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض خفيف لدرجات الحرارة خلال هذه الليلة، ويستمر 72 ساعة بشكل خفيف، ثم تبدأ الموجة الباردة القوية يوم الخميس، وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.

ومن المتوقع أن تستقبل المنطقة الشمالية موجة باردة، تصل معها درجات الحرارة دون درجة الصفر المئوي (الحدود الشمالية، الجوف، أجزاء من منطقة تبوك وما حولها وكذلك حائل وشمال القصيم)، بينما شمال الوسطى وشمال شرق السعودية باتجاه حفر الباطن حول درجتين، وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو الوسطى (الرياض) وما حولها بشكل قوي.

وتسجل درجات دون 3 درجات، بينما تسجل المنطقة الشرقية وشمال الغربية باتجاه منطقة المدينة حول 12 و7 درجات، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات حول (19) درجة باتجاه مكة وجدة وما حولها، بينما أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدود. وبشكل عام ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة جدًّا، والصقيع سيكون واردًا على شمال السعودية، خاصة في المناطق المفتوحة.