فؤاد أنور: المنتخب بحاجة إلى تألق 4 لاعبين في المونديال

نواف السالم(صدى):

كشف فؤاد أنور نجم المنتخب السابق، عن ما يحتاجه الأخضر للتألق ببطولة كأس العالم، مؤكدًا أنه يجب على اللاعبين استغلال فرصة التأهل لكأس العالم من أجل تحقيق نتائج طيبة ترضي طموحات الجماهير .

وأشار عبر فيديو نُشر على حساب المنتخب على ” تويتر ” ، إلى أن الجميع يساند عناصر المنتخب من مسؤولين ورياضيين وجماهير لتحقيق النتائج الإيجابية ، مؤكدًا أن المنتخب بحاجة إلى تألق أربعة من لاعبيه بجانب باقي العناصر من أجل تقديم مستويات جيدة بالمونديال الروسي .

كما طالب أنور لاعبي المنتخب السعودي بالثقة والتركيز من أجل تحقيق الأفضل .

وسيخوض المنتخب السعودي أولى مبارياته في كأس العالم ضد المنتخب الروسي في المباراة الافتتاحية يوم 14 يونيو المقبل .