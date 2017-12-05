تعيين عبدالله المطلق رئيسًا لمجلس إدارة المركز الخيري لتعليم القرآن

علي القحطاني(صدى):

أصدر وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق رئيسًا لمجلس إدارة المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه خلفًا للدكتور صالح بن غانم السدلان – رحمه الله -.

وأكد الدكتور عبدالله المطلق أن الساحة الدعوية ومنابرها فقدت عضوًا كبيرًا، مشيدًا بمشاركاته العلمية في تقديم الندوات والمحاضرات والتأليف والتعليم الجامعي، إضافة إلى أعماله الأخرى المتعلقة بالعناية بالقرآن الكريم وعلومه.

ورفع الشيخ المطلق شكره وتقديره للقيادة الحكيمة على رعايتها واهتمامها بكتاب الله تعلمًا وتعليمًا وتحاكمًا إليه والتزامًا بهديه القويم، مشيداً بالدعم غير المحدود للعمل الخيري، لاسيما جمعيات ومراكز تعليم وتحفيظ القرآن الكريم .