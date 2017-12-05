لاما السديري: الشطرنج ينمي التفكير المنطقي للطفل

ماجد محمد(صدى):

أعربت لاما السديري أول رئيسة للجنة خدمة المجتمع النسائي بالاتحاد السعودي للشطرنج، عن سعادتها البالغة في هذه الثقة وأن تكون أول رئيسة للجنة في اتحاد لعبة سعودي يوجد به قسم نسائي، مؤكدة أن اتحاد الشطرنج مهم جدًا وله أهداف مميزة وايجابية.

وقالت السديري:” على الصعيد الشخصي أنا حريصة على وجود اللعبة في كل بيت في السعودية وفي كل مدرسة لأنها لعبة تنمي التفكير المنطقي وتساعد الطفل على أن يكون منظم ومنطقي ومميز دراسيًا، واجتماع مجلس إدارة اتحاد الشطرنج الأخير ناقش العديد من النقاط الهامة للعبة صعب حصرها في هذا التصريح الإعلامي ولكن هدفنا هو بناء إنسان يفكر ويبدع وليس عقل يتلقى فقط ونسعى بكل تأكيد إلى بناء مواطن صالح ومميز ومبدع “.

وأضافت: ” على سبيل المثال سابقا كان يوجد استهانة في عقل الطفل لكن العقل هو نفس العقل لدى الإنسان البالغ أو الطفل، الفرق فقط أن العقل لدى الطفل خالي من التجارب فيجب أن أمنحه فرصة للتجارب السليمة لبناء العقل السليم، ونعود ونقول بأن الشطرنج اكثر لعبة تجعل الانسان يفكر ويبدع وكيف يخطط حياته ومستقبله بشكل جميل وناجح “.

واختتمت لاما السديري حديثها عن بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج المقامة خلال الفترة من 26 – 30 ديسمبر الجاري بالرياض، بأنها ستكون حدث تاريخي وهام تستضيفه المملكة.