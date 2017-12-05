معتدون يقاومون بلدية الطائف أثناء إزالة التعديات

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قام مجموعة من المعتدين بمقاومة مراقبي بلدية الطائف التابعة لأمانة الطائف؛ أثناء حملة إزالة التعدي على أراض حكومية تقع ضمن نطاق مشروع الطائف الجديد الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله –

وتمكنت بلدية الطائف من إزالة إحداثات مخالفة وغير نظامية بالموقع، عبارة عن أسوار من البلوك وغرف سكنية وشبوك وعقوم وإيقاف سيارات لحجز الأماكن.

وقال رئيس بلدية الطائف الجديد، ثامر المالكي ، ” أن آليات البلدية مدعومة بالقوة الأمنية ولجنة التعديات، وسارعت في إزالة التعديات على مساحات كبيرة، والتي أقيمت دون وجه حق، ودون مسوغات أو مستمسكات شرعية “.

وأضاف ” توجيهات أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل تقضي بسرعة التعامل مع الاحداثات والانشاءات العشوائية، ومنع أي تعديات على الأراضي البيضاء، إنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة بهذا الخصوص، وتعاميم وزارة الشئون البلدية والقروية وإمارة منطقة مكة المكرمة “.

يذكر أن أمانة الطائف تقوم بمراقبة المواقع والأراضي الحكومية لضبط المعتدين عليها وإجراء اللازم معهم.