بالفيديو.. رائد فضاء أمريكي يُشيد بأنوار مصر

واشنطن(صدى):

التقط رائد الفضاء الأمريكي راندي بريسنيك، صورًا من محطة الفضاء الدولية تُظهر التضاريس في أفريقيا ومياه المحيط الأطلسي وصولًا إلى مصر التي بدت الأنوار فيها كثيفة على ضفاف النيل ومبهجة.

ونشر ” راندي ” تسجيلًا مصورًا على حسابه الرسمي على ” تويتر ” يظهر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا ” القمر مشع للغاية لذلك يمكنك مشاهدة الألوان والتضاريس في أفريقيا، الألوان في البحر المتوسط تعطي قوة في نهاية الفيديو ” ، مشيرًا إلى مصر.

وصور الفيديو بواسطة تقنية timelapse التي تلتقط صورًا على فترة زمنية طويلة.