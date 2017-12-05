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البنوك والقطاعات الحكومية أكبر المستهدفين من الهجمات الإلكترونية

البنوك والقطاعات الحكومية أكبر المستهدفين من الهجمات الإلكترونية
عادل الحربي(صدى):

أكد خبراء في مكافحة الهجمات الإلكترونية ، أن القطاعات الحكومية ، البنوك ، تجارة التجزئة ، والصناعة أكبر المستهدفين من جرائم الاستهداف الإلكتروني ، مشيرين لأهمية أخذ الاحتياطات اللازمة لردع تلك الهجمات ، وخاصة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح جوان ميجول فيليسكو الرئيس التنفيذي والمؤسس ل ” آيكون ” المتخصصة في الاستثمار والاستشارات معاناة المملكة من المصادر الرئيسية لهجمات البرمجيات الخبيثة كالتصيد الاحتيالي و ” رانموار ” و ” دوس ” التي تأتي من جميع دول الإنترنت تقريبا.

وأشار جوان إلى صعوبة تحديد مصدر الهجمات ، فالعديد من الهجمات تخفي هجماتها من مزودي الإنترنت العاميين في العديد من البلدان ، فأي نشاط أو حملة سياسية لها انعكاس في الواقع الافتراضي.


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