مجلس التعاون الخليجي.. 36 عامًأ من النجاح و ” الخارجية ” تنشر أبرز المعلومات عنه

نايف السالم(صدى):

بالتزامن مع موعد انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، نشرت وزارة الخارجية ” انفوجراف ” للتعريف بالمجلس وأهدافه وأنظمته ووضع الأجهزة فيه.

وتأسس مجلس التعاون الخليجي منذ 36 عامًا تحديدًا في 25 مايو 1981م، بهدف تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين شعوبها.

وفيما يخص وضع الأنظمة داخل المجلس، فهي متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك: الشئون الاقتصادية والمالية، الشئون الاجتماعية والصحية، الشئون التجارية والجمارك والمواصلات، الشئون الإعلامية والسياحية، الشئون التعليمية والثقافية، الشئون التشريعية والإدارية.

وهناك ثلاثة أجهزة للمجلس وهي: المجلس الأعلى، المجلس الوزاري، الأمانة العامة.

وتنطلق قمة دول مجلس التعاون الخليجي الثامنة والثلاثين في الكويت مساء اليوم، وسط غياب شبه جماعى لزعماء دول الخليج عن أول مؤتمر قمة منذ اندلاع أزمة قطر، بينما وصل أمير قطر تميم بن حمد للمشاركة في اللقاء.