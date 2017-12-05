هيئة التقييس تٌعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبر الموقع الإلكتروني عن وظائف شاغرة تحت مسمى مهندس أول تقنية ، لحاملي بكالوريوس في علوم الحاسب ، نظم المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو ما يعادلها.

واشترطت الهيئة خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تقنية المعلومات ، بالإضافة لخبرة لا تقل عن سنتين في جمع المتطلبات وتحليل الأنظمة وتوثيقها واختبارها ، وفي تقنيات الويب HTML, CSS, Java script ، وفي لغة SQL وتصميم قواعد البيانات، وفي لغة البرمجة Java.

وشددت الهيئة على ضرورة الإلمام بمهارات إدارة مشاريع تطوير البرمجيات بمنهجية Agile وإطار العمل Scrum،و الإلمام بمهارات استخدام الخدمات السحابية، وايضا خبرة في تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية ، إلى جانب المعرفة في تطوير تطبيقات الاجهزة الذكية.

ونوهت الهيئة أن إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته بمستوي عالي، و اجتياز المقابلة الشخصية المطلوبة بمعدل لا يقل عن 75% ، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة من شروط التقديم.

ويتم التقديم على الوظيفة من خلال اللينك التالي :هنا