بالصور.. ” الاستخدام الآمن للمبيدات ” ورشة عمل بغرفة الرياض

سعيد العجل(صدى):

ناقشت ورشة عمل (الاستخدام الآمن للمبيدات) التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن برنامج الشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة صباح اليوم بمقر الغرفة، أفضل الطرق لاستخدام الاسمدة والمبيدات في العمليات الزراعية بما يضمن سلامة المستهلك وزيادة الانتاجية، كما استعرضت الورشة عدد من التجارب العلمية في مجال التقليل من استخدام المبيدات، وطرق تطبيق المعايير الموصي بها محليا ودولياً في مجال استخدام المبيدات في العمليات الزراعية.

وتحدث في الورشة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج موضحاً أن تنظيم الورشة يأتي ضمن برنامج الشراكة مع الغرفة لإقامة (8) ورش عمل حول الاقتصاديات الزراعية تتناول عددا من الموضوعات وذلك في اطار توجهات الوزارة لتحقيق اهداف رؤية 2030 وتوعية المستثمرين في القطاع الزراعي بالطرق السليمة لاستخدام المبيدات، وقال إن التوسع الزراعي في المملكة نتج عنه زيادة في الاستخدام السيء للمبيدات مشيرا الى تأثير ذلك على صحة وسلامة المستهلك والبيئة مؤكدا ان الورشة تستهدف تنوير المزارعين بالتطور التقيني الحديث في المجال الزراعي والطرق السليمة لاستخدام المبيدات.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالعزيز الحربي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة أن مخرجات الورشة تهدف لدعم الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتوعية المستثمرين في القطاع الزراعي بالطرق السليمة من أجل استخدام آمن للمبيدات في العمليات الزراعية وقال إن التوسع في النشاط الزراعي يستوجب إعطاء هذه القضية الأهمية التي تستحقها نظراً لارتباطها الكبير بصحة وسلامة المستهلكين، مشيرا الى أن تحقيق هذه الهدف يستوجب تضافر جهود كافة الاطراف ذات العلاقة لتوفير المعلومات الضرورية والهامة لتوعية العاملين في الحقل الزراعي.

وكانت الورشة قد شهدت تقديم (4) أوراق عمل تطرقت لمحاور متعددة حول الكيفية التي من خلالها يمكن تحقيق مبدأ الاستخدام الامثل للمبيدات والأسمدة في المجال الزراعي، وفي ورقة حول (اللوائح والأنظمة التشريعية عن المبيدات) بين الدكتور محمد التوم من الهيئة العامة للغذاء والدواء المهام التنفيذية والتنظيمية والرقابية للهيئة والمتعلقة بتنظيم عملية تجارة المبيدات، وطرق تسجيلها وفحصها وسحبها من الاسواق، وفي ورقته حول (القواعد الاساسية للاستعمال السليم والأمن للمبيدات) تطرق الدكتور عبدالرحمن الداوود من كلية الزراعة بجامعة الملك سعود تطرق للحديث عن ادارة الآفات المتكاملة.

كما استمع الحضور الى ورقة من الدكتور مازن عطية المستشار في وزارة لبيئة والمياه والزراعة حول دور المكافحة الحيوية في تقليل استخدام المبيدات الزراعية، اضافة الى ورقة حول دور الوزارة في سلامة المنتج قدمها المهندس عواجي ابو الغيث مدير ادارة سلامة المنتجات الزراعية بالوزارة تحدث فيها عن دور الوزارة في سلامة المنتج الزراعي والتحوطات الموضوعة للحد من الاستخدام غير السليم للأسمدة والمبيدات في العمليات الزراعية متطرقا في هذا الاطار الى الحديث عن القوانين والانظمة المتعلقة بالأسمدة والمبيدات.