” نيمار ” يندم على رحيله من البارسا

نواف السالم(صدى):

شعر البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بحالة من الندم بسبب رحيله عن نادي برشلونة الإسباني لينضم لصفوف سان جيرمان، في صيف العام الحالي.

وقد سبب قرار رحيل نيمار عن برشلونة؛ غضب جماهير البارسا حيث اتهمه بالتخلي عن فريقه وقت الاحتياج له.

وترجع الأسباب وراء رحيل نيمار عن البارسا؛ إلى رغبته في اثبات ذاته ويكون البطل الأول للفريق؛ خاصة أن الأرجنتيني ” ليونيل ميسي ” يحظى بالاهتمام والتقدير وحده داخل برشلونة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية من قبل؛ إن نيمار يدرس الرحيل عن سان جيرمان بسبب عدم التأقلم على الأجواء الفرنسية وبالإضافة لوجود مشاكل مع المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني .

ومن جانبه، قد نفى ” نيمار ” شائعات رحيله عن سان جيرمان؛ قائلًا: ” الأخبار الجيدة لا أحد يريد شراءها، الناس تريد الأخبار السيئة لكي تتحدث عنها طويلًا “.

كما أثيرت شائعات حول دراسة ريال مدريد لضم نيمار في الصيف المقبل.

يذكر أن، جوزيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة، صرح من قبل بعدم عودة نيمار للبارسا بسبب تركه للفريق في وقت الحاجة .