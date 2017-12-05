بالصور.. تحت رعاية اللواء الشمراني ” مدني تبوك ” يحتفل باليوم العالمي للتطوع

محمود البلوي(صدى):

احتفلت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك صباح اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ( المتطوعون أول المستجيبين هنا وفي كل مكان ) وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الرسميه والأهلية وعدد من المهتمين في مجال التطوع، وذلك لإبراز جهود التطوع في أعمال الدفاع المدني، وذلك تحت رعاية سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء فاضل بن مسفر الشمراني.

بدأ الحفل بآيات القرآن الكريم، ومن ثم القى النقيب عبدالعزيز الشمري نيابه عن زملائه كلمة مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك حيث شكر جميع الفرق التطوعيه أفراد وجماعات والحديث عن أهمية العمل التطوعي لما يكون له الأثر الكبير في بناء المجتمع ورقيه وثمن مشاركتهم في جميع الاعمال وكان آخرها مشاركة عدد من متطوعي تبوك مع الدفاع المدني في حج العام الماض 1438، كما كان للمتطوعين كلمة ألقاها نيابة عنهم المتطوع فايد عتيق الفاضلي والذي من خلالها قدم شكره وتقديره للدفاع المدني بما تقوم به من جهود في هذا المجال.

وفي ختام الحفل، قام اللواء فاضل الشمراني بتكريم المشاركين وتوزيع الدروع التذكارية للجهات الحكومية المشاركة وشهادات الشكر على الفرق والأفراد التطوعيه الذين كانت جهودهم واضحه في أعمال الدفاع المدني والتقاط الصور الجماعيه بهذه المناسبة.

وبعد الحفل تم عقد ورشة عمل مع الفرق التطوعية لمناقشة بعض الأعمال والمهام في مجال التطوع في أعمال الدفاع المدني بالمنطقة.