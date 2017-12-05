عضوة شورى تستنكر عدم اعتبار المرأة صالحة للقيادة بعمر الـ 18

نايف السالم(صدى):

أقرت الدكتورة منى ال مشيط عضو مجلس الشورى، بأن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة ساوى بينها وبين الرجل، مستنكرة اعتبار الشاب ناضجًا بعمر ال 18 عاما لقيادة السيارة، ونفى ذلك عن المرأة.

وأشارت إلى أن بعض السيدات في ال 20 فيما فوق، يقود سيارتهن شقيقهن الصغير، الذي لم ينه المرحلة الابتدائية بعد.

تساءلت كيف للمجتمع أن يقر بنضج الفتاة وقدرتها على الزواج والإنجاب، وهي بعمر ال 16، فيما لا يعترف بقدرتها على قيادة السيارة عند بلوغها 18 عاما.

ولفتت إلى وجود اتفاق مع عدد من الجامعات بالمملكة لتدريب النساء على القيادة، وسيكون هناك كادر نسائي كامل يدرب على أنظمة المرور، واستقبال الشكاوي، وذلك خلال ندوة أقامتها جامعة الإمام محمد بن سعود ممصلة بمركز الملك عبدالله للدراسات الاسلامية المعاصرة وحوار الحضارات أمس.