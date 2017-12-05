بالصور.. تظاهرات ضد ” ترامب ” بولاية كاليفورنيا

كاليفورنيا(صدى):

احتج عدد من المتظاهرين المعارضين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في ولاية كاليفورنيا على قانون الإصلاح الضريبي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في كلمه له في سبتمبر الماضي، إن زعيمًا أجنبيًا أبلغه أثناء لقاء في الأمم المتحدة الأسبوع الماضى أن بلاده ستعلن قريبًا عن خمسة مصانع جديدة بصناعة السيارات في الولايات المتحدة.

واعتبر ترامب، أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الجاري ” سيتأثر ” بالأعاصير المدمرة التي ضربت في الأسابيع الأخيرة الولايات المتحدة، موضحًا أن النمو في الربع الفائت بلغ 3%.