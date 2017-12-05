مدافع الريال يختار ثلاث صفقات نارية للملكي

ماجد محمد(صدى):

توجه الإسباني سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني بالنصيحة لإدارة ناديه من أجل التعاقد مع صفقات قوية بالفترة المقبلة ، وذلك لمعاناته في الموسم الحالي بسبب تقديمه لنتائج سيئة خاصة في بطولة الدوري الإسباني .

وأفاد موقع إسباني بأن راموس نصح ريال مدريد بالتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان ، الحارس الإسباني كيبا حارس مرمى آتلتيك بيلباو والبرازيلي دافيد لويز مدافع تشيلسي الإنجليزي .

ويذكر أنه سبق للريال أن اهتم بالتعاقد مع اللاعب البلجيكي إدين هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي .

وحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا في العام الحالي على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي ، بجانب فوزه بكأس السوبر الأوروبي على حساب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي .

كما تمكن الريال كذلك من الفوز بلقب الدوري الإسباني وحسم لقب كأس السوبر الإسباني على حساب غريمه ، نادي برشلونة .