مجلس الوزراء: نأمل أن تسهم انتفاضة اليمنيين في تخليصهم من الإرهاب

علي القحطاني(صدى):

أعرب مجلس الوزراء، عن أمله في أن تسهم انتفاضة أبناء الشعب اليمني ضد المليشيات الحوثية الطائفية الإرهابية المدعومة من إيران في تخليص اليمن الشقيق من التنكيل والتهديد بالقتل والإقصاء والتفجيرات والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة.

كما جدَد المجلس في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، حرص المملكة الدائم على استقرار اليمن وعودته إلى محيطه العربي، وعلى كل ما فيه مصلحة شعبه وحفظ أرضه وأمنه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي.

وتفاقمت الأزمة اليمنية، بعد اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد ميليشات الحوثي الإرهابية.