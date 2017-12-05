المخابرات الأفغانية تؤكد مقتل قيادي بتنظيم القاعدة في أفغانستان

كابول(صدى):

أكدت المخابرات الأفغانية، اليوم الثلاثاء أن قياديًا بارزًا من تنظيم القاعدة المتشدد قُتل مع 80 شخصًا في عملية عسكرية مشتركة بين الجيش الأفغاني والمخابرات وقوات يقودها حلف شمال الأطلسي.

وقالت إدارة الأمن الوطني في بيان لها، إن عمر خطاب المعروف كذلك باسم عمر منصور هو أبرز عضو في هذا الفرع من التنظيم قٌتل في أفغانستان، موضحه أن قوات الأمن اعتقلت كذلك 27 شخصًا خلال العملية التي نفذت في أقاليم غزنة وبكتيا وزابل في شرق أفغانستان.