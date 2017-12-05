انطلاق فعاليات مشروع ” حسّن ” بتعليم عسير الأسبوع المقبل

محمد بن طحيطح(صدى):

تنطلق الأسبوع المقبل فعاليات مشروع ” حسّن ” في عدد من المدارس الابتدائية التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير.

وأكد منسق المشروع الأستاذ حسن السرحاني جاهزية مدارس العينة لتطبيق الاختبارات، بعد أن جرى تشكيل اللجان المركزية في الإدارة العامة وأخرى فرعية على مستوى مكاتب التعليم، لافتاً إلى أن عدد المدارس المستهدفة يبلغ 81 مدرسة.

يذكر أن فكرة المشروع تتمثل في إجراء تقييم لطلاب المرحلة الابتدائية في المهارات التي تم تدريسها من قبل المعلمين في مواد القرآن الكريم ولغتي ولغتي الجميلة والعلوم والرياضيات، ومن ثم بناء خطط المساندة والدعم والتدريب والإشراف.