” الغامدي ” تحذر الشركات العائلية قبل تحويلها للجيل الثالث

نايف السالم(صدى):

حذرت د.نوف الغامدي مختصة في مجال دراسات الشركات العائلية ، من اقتراب الشركات العائلية في الخليج من حافة الخطر خلال المرحلة الانتقالية من جيل إلى آخر ، ومن المقدر أن يتم تحويل تريليون دولار من الأصول إلى الجيل الثالث خلال العشر سنوات المقبلة.

وأكدت “الغامدي” أن عملية الانتقال ليست واضحة ، إذ أنه من المعروف أن حوالي 30 % من الشركات العائلية تنتقل إلى الجيل الثاني ، وعدد أقل من ذلك بكثير ينتقل إلى الجيل الثالث والرابع بعض التقديرات تصل إلى 12 % و3 % على التوالي.

وأوضحت “الغامدي” أن 33 % من الشركات العائلية طبقت ممارسات الحوكمة بدقة ، بينما بدأت نحو 66 % من الشركات العائلية الخليجية وضع اللبنات الأساسية لتطبيق الحوكمة السليمة في إدارة العمليات الداخلية والخارجية.

وأشارت “الغامدي” أن الافتقار إلى آليات التخطيط ونظام الحوكمة الصحيح لدعم نظام التوريث والخلافة من العوامل الأساسية لهذه الظاهرة ، إذ يعتبر البعض أن على الشركات العائلية ضرورة تسليم الإدارة فيها إلى الجيل الجديد الأكثر جاهزية من ناحية التقنيات العصرية لإدارة هذه الشركات والانتقال بها من مرحلة الكتب والدفاتر إلى مرحلة المكننة الكاملة.