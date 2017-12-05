بالصور.. ” مدني عسير ” يحتفل باليوم العالمي للتطوع

محمد بن طحيطح(صدى):

احتفلت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير باليوم العالمي للتطوع لهذا العام، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك تزامنا مع احتفالية غالبية دول العالم بهذا اليوم.

ودشن مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء حزمي بن شلاش السبيعي الاحتفال بهذه المناسبة وذلك بمقر مركز تدريب الدفاع المدني بالمنطقة بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعيه المشاركة في هذه المناسبة.

بدء الحفل الخطابي بالقرآن الكريم اعقبها كلمة لمدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء حزمي بن شلاش السبيعي اوضح خلالها أن التطوع يعد صورة من صور المشاركة المجتمعية والتعاون الفاعل من قبل المواطنين في حل قضايا مجتمعهم كونه يدعم ويساند الجهود الحكومية والأهلية المقدمة للمجتمع ويشكل مشاركة إيجابية من الجمهور في تعزيز اللحمة الوطنية وتأصيلا للمسؤولية الاجتماعية بمفهومها الشامل والدفاع المدني احد هذه الجهات التي تحتضن وتولي عناية لاعمال التطوع كونه رافد جيد لاعماله المتنوعة نحو المحافظة على الارواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

وأكد اللواء السبيعي على أهمية الاحتفال بهذا اليوم كشكر للمتطوعين على مجهوداتهم بالإضافة لزيادة وعي الجمهور حول اهمية مساهمته المجتمعية والتي ستؤدي إلى تنمية قدرات المجتمع وتعزيز ثقتنا في شباب الوطن على مساعدة نفسه بالجهود الذاتية التي يمارسها المتطوعون.

وأوضح أن الاحتفالية ممتدة بكافة محافظات المنطقة يصاحبها معارض توعوية في العديد من المواقع العامة والمجمعات التجارية بهدف التعريف بأهداف التطوع، تلى ذلك كلمة المتطوعين القاها نيابة عنهم الأستاذ ناصر الحمدان رئيس نادي التطوع بجامعة الملك خالد بأبها.

تضمن الاحتفال عرضا مرئيا للتعريف بالتطوع وأهدافه والدور الرائد للتطوع ونماذج لمشاركات تطوعية ميدانية مع فرق الدفاع المدني في حوادث متعددة واستعراضا لالية تسجيل المتطوع في نظام الدفاع المدني، ومن ثم جرى تكريم المتطوعين والجهات المشاركة والداعمة ذات العلاقة والشراكة المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني.