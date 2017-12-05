الأرصاد تحرك 4 محطات متنقلة في عدد من المدن لمراقبة جودة الهواء

طلال الغامدي(صدى):

نقلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 4 محطات متنقلة في كل من مدينة الرياض وجدة والمدينة والمنورة ومحافظة العلا لقياس جودة الهواء ورصد الملوثات الناجمة عن المصانع.

وأكد نائب مدير عام إدارة المقاييس والمعايير البيئية صالح اليامي أن عدد المحطات المتنقلة على مستوى المملكة بلغ 14 محطة ، موضحاً أنه من أهداف تلك المحطات رصد تلوث الهواء ‏الناجم عن ‏أدخنة المصانع المنتشرة على مستوى المملكة‏ التي بدورها تؤثر على حالة الجو والصحة العامة.

وأشار اليامي إلى اهتمام وتوجيهات معالي الرئيس العام الدكتور خليل بن مصلح الثقفي للاهتمام بشكاوى المواطنين من تلوث الهواء ‏نتيجة الانبعاثات الصادرة من المصانع والمنشآت الخدمية وما قد تسببه من ضرر على حالة الجو والصحة العامة ، وبناء عليه تقوم الفرق المختصة بالهيئة بتحريك محطات متنقلة لمراقبة ورصد جودة الهواء داخل الأحياء القريبة من الأنشطة الصناعية التي من المحتمل أن تؤثر انبعاثاتها والتأكد من عدم وجود تجاوزات للمقاييس المسموح بها والتي نص عليها النظام العام للبيئة.

وبين أنه من ضمن المهام التي تقوم بها الهيئة في حال ورود شكاوى من وجود انبعاثات بتحريك محطات جودة هواء المتنقلة للرصد والمراقبة في محيط المنشآت الصناعية التي من المحتمل أن يكون لها تأثير مباشر على حالة الجو والصحة العامة نتيجة للانبعاثات الناجمة عنها ، وفي حالة وجود مخالفة يتم التعامل معها عن طريق الجهات التنفيذية وإحالة المسئول عن تلك المخالفة أو المتسبب في إحداث التلوث إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه حسب النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية.