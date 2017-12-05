أوكرانيا تعتقل رئيس جورجيا السابق

كييف(صدى):

اعتقلت أوكرانيا ميخائيل ساكاشفيلي رئيس جورجيا السابق ، اليوم الثلاثاء ، للاشتباه في دعمه لمنظمة إجرامية ، وهو اتهام قد يؤدي إلى سجنه لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأحدث الاعتقال تطور في الخلاف الناشب بين سلطات أوكرانيا وساكاشفيلي ، الذي دعا لتولي منصب حاكم إقليمي بعد أن أطاحت احتجاجات في عام 2014 بالرئيس الموالي لروسيا ، إلا أن دب الخلاف بينه وبين حليفه السابق الرئيس بيترو بوروشينكو.

وووصف ساكاشفيلي ، في وقت سابق بوروشينكو باللص الخائن ، مضيفا ” ما يقومون به خارج على القانون في أعين العالم بأسره “.

وحث ساكاشفيلي الأوكرانيين على الخروج للشوارع وطرد اللصوص ، وعاد إلى أوكرانيا في سبتمبر رغم نزع الجنسية الأوكرانية عنه وواجه تهديد بتسليمه إلى جورجيا.

وعين ساكاشفيلي حاكما لإقليم أوديسا عام 2015 ، بناء على الإصلاحات التي نفذها في جورجيا ، ومن ثم دب خلاف بينه وبين بوروشينكو واتهمه بالفساد.