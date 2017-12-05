إعفاء ” السليمان ” وحفظ المباديء رغم الانفتاح.. يستحوذا على أضواء وسائل الإعلام الدولية

عادل الحربي(صدى):

سلطت العديد من وسائل الإعلام الدولية والعربية، الضوء على جهود تحديث المملكة، وخلق نمط تطويري واضح بها، مع الاحتفاظ بالعادات والتقاليد والسمات الإسلامية الحاكمة للمملكة، باعتبارها المعيار الواضح والحاسم في إجراءات ولي العهد.

وأبرزت صحيفة ” فايننشيال تايمز ” البريطانية، إعفاء المستشار في وزارة التجارة والاستثمار غسان السليمان، بسبب عرض أزياء مثير للجدل، أثناء افتتاح أكاديمية ” نضرة ” للتجميل والذي تضمن بعض المشاهد التي لا تتناسب مع قيم المجتمع.

وأشارت فايننشيال تايمز، إلى أن الأكاديمية تهدف لتعليم السيدات بعض المحاور الرئيسية الخاصة بالتجميل والبشرة وغيرها، وهو الأمر الذي يأتي في إطار الإسهامات التي تهدف لتوسيع نطاق مشاركة المرأة في المجتمع، مع الرفض التام قيادةً وشعبًا للتخلي عن المبادئ المحافظة الحاكمة للمجتمع، والتي تهدف لحماية المعايير المنظمة للباس المرأة والرجل على حد سواء.

وكان صدر أمر ملكي بإعفاء المستشار غسان السليمان من منصبه بعد إجراء هذا العرض الذي يمس الأمور الشرعية والقيم الاجتماعية للملكة والمرأة، ومن استنكر ” السليمان ” ما صاحب افتتاح الأكاديمية، مؤكدًا إن العرض المقدم خلال الحفل لم يكن للهيئة علم به.