بالصور.. جامعة الملك خالد بأبها تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

محمد بن طحيطح(صدى):

شارك مركز جمعية الأطفال المعاقين بعسير، اليوم، في الحفل الذي نظمته جامعة الملك خالد بأبها بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة والذي أقيم تحت رعاية معالي الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مدير الجامعة، وقد كان ضمن مستقبليه طفل و طفلة من أطفال المركز المعوقين بحضور الأستاذ عبدالله المحسني مدير مركز الجمعية بعسير وعدد من الجهات المشاركة.

وتضمنت مشاركة المركز معرض تعريفي وتوعوي مصاحب تحت شعار ” رغم اختلافنا .. متساوين ” ، عُرض خلاله أهم إنجازات المركز وقصص نجاح للعديد من أطفال المركز المعوقين على المستوى الطبي والتعليمي للعام 2017م ، كما تم تفعيل ” برنامج جرب الكرسي ” بالإضافة إلى عدد من برامج وقنوات المركز ونشاطاته المختلفة في مجال الإعاقة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن نشاطات المركز للاحتفال بهذه المناسبة التي تهتم بالمعاقين بشكل عام للتعريف بحقوقهم ودمجهم بالمجتمع وإبراز إنجازاتهم ونجاحاتهم، وتهدف كذلك الى التوعية والتصدي لقضية الإعاقة ومسبباتها وطرق الوقاية منها.

من جهته، أعرب المحسني عن شكره لجامعة الملك خالد ممثلة في معالي الدكتور فالح السلمي على دعمه واهتمامه بالمعاقين بشكل عام والأطفال منهم على وجه الخصوص من خلال تفعيل المسؤولية الاجتماعية والرسالة الهادفة التي تقدمها الجامعة للمجتمع فيما يخص قضية الإعاقة والدفاع عن حقوق المعاقين والتعريف بها وهو الهدف الذي نسعى إليه جميعاً في مثل هذه المناسبة العالمية، وقد تسلم مركز الجمعية تكريماً من معاليه في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة.