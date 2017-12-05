فتح باب التسجيل في رالي حائل نيسان الدولي 2018

علي العنزي(صدى):

فتحت اللجنة الفنية لرالي حائل نيسان الدولي 2018، باب التسجيل والمشاركة في الرالي، الذي ينطلق في 13 يناير القادم، ويستمر حتى 18 من الشهر نفسه.

وطالبت اللجنة، الفرق المشاركة والسائقين الراغبين في الحصول على حق الاستئذان الرياضي المبادرة بالتسجيل في مدة أقصاها 14 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك لاستكمال الأوراق الرسمية كافة، مشيرة إلى تقديم خصم بمقدار 50% من رسوم التسجيل.

وراعت اللجنة الفنية خلال رسم مسار السباق لهذا العام الأخذ بطبيعة المنطقة المتنوعة التضاريس والغنية بمواقعها الجميلة التي أسهمت في رفع القيمة الفنية للرالي، مبيناً أن مسافة السباق الإجمالية ستكون نحو 1300 كيلومتر منها 800 كيلومتر للمراحل الثلاث الخاصة.

رابط التسجيل:هنا