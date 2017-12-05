بالصور.. أمير عسير يلتقي مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة

محمد بن طحيطح (صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة صباح اليوم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة محمد بن عبدالله بن مزهر الشهري يرافقه عدد من منسوبي الهيئة، وعدد من المتطوعين بالمنطقة، والذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

وفي بداية اللقاء، أكد سمو أمير منطقة عسير بأهمية العمل التطوعي كونه أسلوب ومبدأ إسلامي وحضاري يجسد لحمة المجتمع والتعاون بين أفراده ومؤسساته، كما استمع سموه إلى خطة هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير للاحتفال باليوم العالمي للتطوع والتي تهدف إلى المساهمة في نشر ثقافة التطوع وتسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي وإبراز الجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وفي نهاية اللقاء، قدم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد على دعمه اللا محدود للتطوع والمتطوعين من أبناء المنطقة، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.