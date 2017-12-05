مساعي لتطهير ” يوتيوب ” من المقاطع المتطرفة

أماني الغامدي(صدى):

كشف مسؤول من موقع مشاركة مقاطع الفيديو المملوكة لجوجل “ يوتيوب ” ، أنه يسعى لإزالة المحتوى العنيف والمتطرف على صفحاته، والذي يستهدف فئات عديدة من المستخدمين وخاصة الأطفال.

و أعلنت سوزان ووجسيكي، المديرة التنفيذية ليوتيوب، أن الموقع عين 10 آلاف موظف لمراقبة المحتوى وفحص ملايين المقاطع على الموقع.

وأشارت المسؤولة في يوتيوب، إلى أن يوتيوب شرع في مهام تنظيف الموقع من كافة مقاطع الفيديو التي تحتوي على مواد مخالفة للسلمية والشرف والكرامة والخير؛ وهو ما أدى إلى إزالة ما يزيد عن 150 ألف مقطع فيديو من الموقع.