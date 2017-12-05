فهمي محمد(صدى):

تاريخ اليمن يسجل اغتيال 3 رؤساء متعاقبين شهد تاريخ اليمن اغتيال ثلاثة رؤساء متعاقبين في الحكم، وهم بالترتيب: إبراهيم الحمدي، وأحمد الغشمي ، وعلي عبد الله صالح.

1- إبراهيم الحمدي

تولى إبراهيم الحمدي منصب الرئاسة في 13 يونيو 1974 حتى 11 أكتوبر 1977.قاد الحمدي في 13 يونيو 1974 انقلابا أطلق عليه ” حركة 13 يونيو التصحيحية ” لينتهي حكم الرئيس القاضي عبد الرحمن الأرياني، ويتولى الحمدي للحكم برئاسة المجلس العسكري.واغتيل الحمدي في 11 أكتوبر 1977‘ في ظروف غامضة؛ هو وأخيه عبدالله.

2- أحمد الغشمي

تولى أحمد حسين الغشمي رئاسة اليمن، عقب اغتيال الحمدي، واستمر في الحكم لمدة عام واحد. واغتيل في 24 يوينو 1978 ؛ إثر قنبلة وضعت في حقيبة داخل مكتبه بالقيادة العامة للجيش.

3- علي عبدالله صالح

تولى علي عبدالله صالح الحكم في 17 يوليو 1978؛ بعد انتخابه من مجلس الشعب بأغلبية الأصوات رئيسا للجمهورية، وذلك بعد اغتيال أحمد حسين الغشمي.اغتيل صالح ، أمس، 5 ديسمبر 2017، في كمين نصبه له ميلشيات الحوثي بصنعاء؛ حيث قتل في سيارته برفقة عدد من أنصاره برصاص قناصة.