أمير الحدود الشمالية: سنعمل لتحقيق أعلى مستويات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة

سعيد العجل(صدى):

‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه بالإمارة، اليوم، مديرة فرع الجمعية السعودية الخاصة ” جستر ” سارة بنت محسن الشمري يرافقها نائب المدير ناصر بن طريد الدهمشي ومسؤول العلاقات العامة والشراكة المجتمعية طارق العطيفي.

‏‎ورحب سموه خلال اللقاء بالجميع، ثم استمع لشرح مفصل عن أهداف الجمعية في المنطقة وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية أن تلبي الجمعية حاجة المجتمع الاكاديمي في المنطقة المتخصص لإيجاد قناة فاعلة للتواصل مع القطاعات المختلفة سواء داخل المنطقة أو خارجها بهدف الاسهام في لعب دور محوري في قضايا الإعاقة والاشخاص ذوي الاعاقة والعمل على تأصيل مجالات التربية الخاصة من منظور علمي وأن تساهم في تنمية الفكر العلمي ومنهجيته في مجال تخصص الجمعية والعمل على تطويره وتنشيطه.وتعزيز الشراكة الإستراتيجية العلمية وتطويرها مع التخصصات العلمية الأخرى التي تكمّل وتدعم دور التربية الخاصة في تقديم خدماتها للمستفيدين منها، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية وما يرتبط بها من سياسات تعنى بالتربية الخاصة ومجالاتها المختلفة.

وقدم سموه تبرعاً للجمعية بمبلغ مائة ألف ريال كدعم أولي للجمعية، مؤكداً على حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين – حفظهم الله – على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بما يحقق لهم أعلى مستويات الرعاية بكافة أنواعها الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها ويحقق لهم أعلى مستويات التمكين للاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم قدر الإمكان وتمكينهم من العمل والحركة وإطلاق مواهبهم وممارسة هواياتهم.

بعد ذلك قدمت مديرة فرع الجمعية ” جستر ” العضوية الفخرية لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية.

‏‎وأوضحت مديرة فرع الجمعية السعودية الخاصة ” جستر بالمنطقة: أن الجمعية تتبع لجامعة الملك سعود وهي من الجمعيات العلميه التي تهدف من خلال ابحاثها ودراساتها العلميه وخططها الإستراتيجية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكل مايتعلق بهذه الفئة، مؤكدة أن الجمعية السعودية تهدف إلى تثقيف وتوعية أبناء وأسر ذوي الإعاقة في المنطقة ورفع مستوى الوعي لدى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني وبناء البرامج والفعاليات التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم والعاملين معهم.

