بالصور.. القبض على مخالفين لأنظمة العمل والإقامة بالجوف

خالد الضبيبي(صدى):

نفذت شرطة منطقة الجوف متمثلة بقوة الضبط الميداني وقوة المهمات والواجبات الخاصة وإدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة دوريات الأمن ومفتشي فرع وزارة العمل وهيئة حقوق الإنسان حملة تفتيش ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) مساء يوم الإثنين الموافق ١٦-٣-١٤٣٩ هـ بعدة مواقع تجمع الوافدين بضاحية قارا.

وتمكنت شرطة الجوف من ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة كذلك ضبط مصنعين للعرق المسكر في موقعين مختلفين كذلك مجموعة من المضبوطات للاشتباه بحيازتها وتم إحالتهم لجهات الاختصاص.

