بالصور.. إنقاذ 9 بحارة بميناء رأس تنورة

خالد الضبيبي(صدى):

نجح رجال حرس الحدود بقطاع رأس تنورة بالمنطقة الشرقية ، مساء أمس الأثنين ، في إنقاذ 9 بحارة بميناء رأس تنورة.

وورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع رأس تنورة يفيد بتعرض إحدى الوسائط البحرية لثقب ، نتج عنه دخول الماء لغرفة الماكينات ، أدى إلى انغمار جزئي للواسطة البحرية.

وأكد أحمد العتيبي المتحدث الإعلامي لقيادة حرس بالمنطقة الشرقية ، سرعة توجه الدوريات البحرية وفرق البحث لموقع الحدث ، وتم إنقاذ البحارة والتأكد من إخلاء الواسطة البحرية ، وتقديم المساعدة لهم.

وشدد ” العتيبي ” على جميع مرتادي البحر بضرورة اتباع الأنظمة وإجراءات السلامة وتوخي الحذر ، والاتصال فورًا على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لتقديم المساعدة اللازمة عند الحاجة.