السعوديون يعبرون عن فرحتهم برفع الحظر عن الرياضة الكويتية

نواف السالم(صدى):

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الثلاثاء، الحظرَ المفروض على الرياضة الكويتية خلال السنوات الماضية، بعد تعديل القوانين بما يتماشى مع النظام الدولي لكرة القدم.

وفي هذا السياق، هنأ السعوديون الشعب الكويتي بهذا القرار عبر موقع ” تويتر ” ، معبرين عن فرحتهم عن طريق وسم ” السعودية ترجع رياضة الكويت ” ، نظرًا للجهود التي لعبتها المملكة لرفع هذا الحظر.

ولعب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بدعم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دوراً كبيراً في ملف رفع الحظر عن الرياضة الكويتية.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على ” تويتر ” قبل رفع الحظر: ” إن شاء الله أخبار مفرحة عن عودة الرياضة الكويتية، ومثل ما قلت سابقاً هذا أقل ما نقدمه لأبينا الشيخ صباح، والشكر لسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعمه لي في هذا الملف “.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي وافق على قانون الرياضة الجديد، بما يتماشى مع النظام الدولي الخاص بفيفا، بجانب عقد تركي آل الشيخ جلسةً مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في العاصمة الروسية موسكو.