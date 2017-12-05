ميانمار تزيل مساجد الروهينجا وتحرق قُراهم

نايبيداو(صدى):

بدأت القوات الميانمارية في إزالة المساجد التابعة للمسلمين الروهينجا المستضعفين في قرى ومدن ولاية أركان ، بعد إحراق قراهم في حملة التطهير العرقي التي انطلقت منذ أغسطس الماضي ، لمحو تاريخ أقلية الروهينجا من البلاد.

وأزالت القوات الحكومية في قرية هيندة الواقعة في مدينة منغدو مسجدا يعود بناؤه إلى عام 1782 للميلاد ، والذي كان أحد الآثار التاريخية القديمة التي يستشهد المسلمون على حضارتهم الإسلامية الضاربة في عمق ولاية أراكان.

وأكد الناشط الروهينجي عبدالله عبد القادر ، أن هدف الحكومة إغلاق سبل العودة أمام الروهينجا الفارين من قراهم إلى بنجلادش ، بعد رضوخ الحكومة الماينمارية للضغوط الدولية في قبول استعادة حقوق الأقلية المستضعفة في العودة إلى أراضيها.

وأشار الناشط أن هذا التناقض في موقف ميانمار بين قبول استرداد اللاجئين وبين التضييق على الحرية الدينية هو بسبب التنازع في السلطة بين الحكومة الديمقراطية والجيش الذي يتمتع كل منهما بصلاحيات معينة ، بل ربما يكون الجيش هو الأكثر سلطة من الحكومة المدنية.