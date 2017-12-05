خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز الـ48

حمود العنزي(صدى):

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في الديوان الملكي بقصر اليمامة في مدينة الرياض اليوم الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز .

وقد أصدر المجلس عدداً من القرارات المتعلقة بأعمال دارة الملك عبدالعزيز وأنشطتها، ومنها الموافقة على اعتماد لائحة المركز الوطني للعرضة السعودية وفقاً لنظام دارة الملك عبدالعزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 45 بتاريخ5 / 8 / 1392هـ، حيث تضمنت اللائحة قيام المركز على ثلاثة محاور تنظيمية هي محور المساندة الإداري، ومحور الدراسات والتطوير، ومحور التنظيم والجوانب الفنية، ويتولى إدارة المركز مدير تنفيذي، كما تضمنت اللائحة هيئة استشارية مكونة من عدة جهات حكومية.

كما وافق المجلس على توقيع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وذلك للاستفادة من الخبرة والمعرفة في الجوانب الأمنية للوثائق من ناحية حماية الوثائق من التزوير والتزييف، والكشف عن الوثائق التاريخية المزورة، وتبادل الخبرات والاستشارات العلمية والعملية في مجال الوثائق، والتعاون في مجال حماية الوثائق من التزوير والتوعية بأهمية وتثقيف المجتمع بذلك.

كما اطلع المجلس على مجريات العمل في مشروع ( أنتمي ) الذي تعمل عليه الدارة بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين؛ وهي مبادرة تهدف إلى ربط الشباب بتاريخ المملكة العربية السعودية والتاريخ العربي الإسلامي، وتحمل رؤية إعادة إحياء التراث والحضارة السعودية، والعربية، والإسلامية، والقديمة في عقول الشباب، وتهدف أيضاً إلى رفع الانتماء للوطن لدى الشباب، والتعريف بقيمة تاريخ شبه الجزيرة العربية وعمقها الحضاري، ويتضمن مجموعة من البرامج والتطبيقات والفيديوهات والمنصات الإلكترونية.

كما صادق المجلس على حساب صندوق الدارة لعام 1437 / 2016 م، والحساب الختامي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1437 / 1438هـ.