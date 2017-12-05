” حساب المواطن ” يبعث رسائل تحقق.. ويؤكد إعلان السياسات لاحقًا

علي القحطاني(صدى):

أكّد الحساب الرسمي لبرنامج ” حساب المواطن ” أنه لم يتم اعتماد سياسات البرنامج حتى الآن؛ موضحًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقتٍ لاحق.

وكان البرنامج قد بعث خلال هذين اليومين دفعة جديدة من رسائل التحقق لبعض المتقدمين الذين استكملوا طلباتهم، أكّد فيها أنه تمّ التحقق من الحسابات البنكية، وربطها بطلباتهم في البرنامج.

وجاء حساب المواطن متزامنًا مع سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنت عنها المملكة خلال إعلان ميزانية المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٧، ليكون حساب المواطن خط دفاع ضد أي معاناة قد تقع على كاهل محدودي الدخل جراء الإصلاحات الاقتصادية المزمعة.