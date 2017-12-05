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هيئة الأرصاد تنفذ أكثر من 1200 زيارة تفتيشية خلال الشهر الماضي

هيئة الأرصاد تنفذ أكثر من 1200 زيارة تفتيشية خلال الشهر الماضي
نايف السالم(صدى):

نفذت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 1234 زيارة تفتيشية ، سجلت خلالها 445 مخالفة بيئية لمنشآت خالفت الأنظمة والاشتراطات البيئية في مختلف مناطق المملكة, وذلك خلال شهر صفر الماضي 1439 هـ .

وأوضح نائب الرئيس العام لشؤون المناطق بالهيئة الدكتور عبدالله الجازع ، أن الفرق التفتيشية المختصة بالهيئة , التي تضمنت 63 لجنة ، رصدت ارتفاعاً في عدد المخالفات البيئية بمنطقة مكة المكرمة بواقع 173 مخالفة ، و 56 مخالفة بمنطقة الرياض ، و 20 مخالفة في المدينة المنورة ، و 67 مخالفة في المنطقة الشرقية ، فيما رصدت في منطقة عسير 73 مخالفة ، و 44 مخالفة في منطقة تبوك , و 12 مخالفة في جازان.

و استقبلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 271 طلبا لتراخيص بيئية في مختلف مناطق المملكة ، حيث تصدرت منطقة الرياض في طلبات التراخيص بعدد 128 طلبا ، و 48 طلباً استقبله فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة ، والمنطقة الشرقية بـ 38 طلباً ، والمدينة المنورة بـ 23 طلباً ، بينما سجلت منطقة عسير 27 طلباً ، ومنطقة تبوك 4 طلبات ، ومنطقة جازان 3 طلبات لتراخيص بيئية خلال نفس الفترة.

يذكر أن فروع الهيئة استقبلت في نفس الفترة 38 بلاغاً من مختلف مناطق المملكة على وجود مخالفات بيئية في المنشآت ، كانت معظمها في منطقة الشرقية بعدد 15 بلاغاً.


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