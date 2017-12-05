11627 إجمالي تكلفة استخراج رخص القيادة للسعوديات

علي القحطاني(صدى):

قالت مصادر مرورية، اليوم الثلاثاء، أن عدد رخص القيادة المستخرجة من السعوديات في الإمارات والبحرين والأردن بلغ ما يقرب من 7550 رخصة.

وأضافت المصادر، بلغت تكلفة استخراج هذا العدد من الرخص 11627 مليون ريال سعودي؛ بواقع 1540 ريالًا لكل رخصة.

وأكدت المصادر، خضوع كل من حصلت على رخصة قيادة، لدورات تدريبية لمدة 22 ساعة، بالإضافة إلى اختبارات ملزمة للحصول على الرخص.

يذكر أن، شروط إصدار رخصة القيادة في المملكة للسيدات، تتطلب بلوغ سن الـ18 للرخصة الخاصة، وسن سن الـ20 للرخصة العامة، وألا يكون على المتقدمة أحكام قضائية، أو قضية حيازة مخدرات.