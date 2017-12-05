تقرير دولي: المملكة تتصدر قائمة الدول الخليجية الزائرة لبريطانيا

نايف السالم(صدى):

أعلنت هيئة السياحة البريطانية الأرقام النهائية لعدد زوار المملكة المتحدة من المملكة والإمارات والكويت والبحرين، بالإضافة إلى متوسّط إنفاق المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي الذي تراوح بين 1150 و3153 دولارًا في الرحلة الواحدة.

وأكدت الهيئة أن عدد السياح القادمين من المملكة والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين بلغ 659.466 شخصًا في عام 2016، بزيادة 6.6% ما يقرب من خمسة آلاف زائر بالمقارنة مع العام السابق، حيث زار بريطانيا 150 ألف زائر من المملكة.

وأوضح سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي، أن متوسط إنفاق المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي تراوح بين 1150 و3153 دولارًا في الرحلة الواحدة في عام 2016، ومع وجود 32 رحلة مباشرة أسبوعيًا إلى المملكة المتحدة، حيث أنفق الزوار من المملكة 485 مليون دولار في عام 2016، وهو أعلى متوسط للإنفاق بين الأسواق المصدرة إلى المملكة المتحدة.

وأكد التقرير الذي أجرته ” كوليرز إنترناشونال ” ، شريك الأبحاث الرسمي لمعرض سوق السفر العربي، أن لندن هي الوجهة الأكثر شعبية في المملكة المتحدة وسجّلت نحو 3.5 مليون ليلة إقامة فندقية، مقارنة بـ 3.9 ملايين في بقية إنجلترا، و321 ألفاً في أسكتلندا، و215 ألفاً في ويلز، وما يقرب من12.500 في أيرلندا الشمالية في عام 2016.