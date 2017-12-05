الشرطة تحل لغز مقتل آسيوي

دبي(صدى):

تمكنت شرطة دبي من حل لغز جريمة معقدة ، لآسيوي قتل زميله وأخفى جثته ، وسافر إلى بلاده دون ترك دليلا وحيدا خلفه.

وانتقل فريق البحث والتحري إلى إحدى المزارع في دبي ، بعد ورود بلاغ باختفاء عامل آسيوي ، حيث عثر الفريق على مقتنياته وهاتفه في غرفته ، وبسؤال صاحب المزرعة أكد تغيب اثنين من عماله أحدهما متغيب والآخر أصر على السفر إلى بلده بحجة مرض والدته في نفس يوم اختفاء الآخر.

ومشط الفريق بصحبة الكلاب البوليسية مسرح الجريمة ، إلا أنه لم يتم العثور على أي شيء أو أدلة ، إلا أن سافر فريق آخر من إدارة التحريات والمباحث الجنائية إلى موطن العامل الآخر ، وبعد العثور عليه تمت مواجهته ببعض الشكوك على أنها أدلة ، حتى اعترف بقتل زميله.

وقال الجاني ، خلال اعترافاته ، أن سبب القتل خلافات قبلية بينهما ، مشيرا بأنه دفن الجثة على مسافة بعيدة عن المزرعة في حفرة عميقة جدا ، وقام بوضع مخلفات الحيوانات فوقها لطمس الرائحة.

وأرسلت شرطة دبي ملف القضية إلى الجهات المختصة ، تمهيدا لمحاكمة الجاني المقيم بإحدى الدول الآسيوية ، في بلده .