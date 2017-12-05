محكمة دولية تُرجح ارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب في العراق

أمستردام(صدى):

أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، أمس الاثنين، على وجود أساسًا منطقيًا للاعتقاد بأن جنودًا بريطانيين ارتكبوا جرائم حرب في العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003.

وأوضحت ” فاتو بن سودا ” في تقرير أنه بعد إجراء تقييم قانوني دقيق للمعلومات المتاحة، هناك أساس منطقي للاعتقاد بأن أعضاء بالقوات المسلحة البريطانية ارتكبوا ” جرائم حرب ” ضد معتقلين، وفق ” فرانس برس ” .

وكانت الحكومة البريطانية قررت في وقت سابق من هذا العام إلغاء جهاز مكلف التحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، ومن جانبها انتقدت منظمة العفو الدولية قرار لندن معتبره أن الانتهاكات المقترفة في العراق ” ينبغي عدم نسيانها “.

يُذكر أنه خدم نحو 120 ألف جندي بريطاني في العراق اثناء الحرب، وغادر آخر الجنود البريطانيين العراق في 2009 لكن لندن أبقت عددا محدودا حتى 2011 لتدريب القوات العراقية.