رئيس الوزراء اليمني يُطالب بوقف إعتقالات أعضاء المؤتمر الشعبي

فهمي محمد(صدى):

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن داغر، اليوم الثلاثاء، أن حياة المعتقلين من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام تقع تحت مسئولية الميليشيات الحوثية.

وطالب ” داغر ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” جامعة الدول العربية ومجلس الأمن بالتدخل؛ لوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين.

كما وجه رسالة للمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، مطالبًا إياهم بإدانة الإعتقالات وما يرافقها من إهانات وتعذيب للمعتقلين من أعضاء المؤتمر الشعبي في سجون الحوثيين.