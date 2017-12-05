ماكولي يتغزل في ” عموري “

نواف السالم(صدى):

أشاد الصحفي الإنجليزي جون ماكولي بشبكة البي بي سي الإذاعية، باللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن، والشهير بـ ” عموري ” ، وذلك بعد تألقه في الفترة الماضية مع نادي العين الإماراتي ومنتخب بلاده.

وأشار ماكولي بأحقية ” عموري ” باختياره كأفضل لاعب آسيوي من قبل مجلة الفور فو تو ، متفوقا على كل من سينجي أوكازاكي لاعب ليستر سيتي ، والكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأكد ماكولي أن ” عموري ” لاعب موهوب ، لم يسمع أحد في أوروبا عنه من قبل ، مرشحا اللاعب للانضمام لأحد الدوريات الأوروبية.

وذكر ماكولى رأي المدرب الهولندي هينك تين كيت ، مدرب الجزيرة الإماراتي في ” عموري ” ، حيث قال كيت : ” عموري لاعب موهوب ، وعندما يلمس الكرة يتوقع الجميع أن يقدم شيئاً ساحراً به ” .

يذكر أن ” عموري ” ولد في العاصمة الرياض، في العشرين من سبتمبر من عام 1991، وسبق له اللعب في قطاع الشباب بنادي الهلال الوطني.