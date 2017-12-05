بالصور.. ” الوهيبي ” يدشن انطلاقة العمل التطوعي في الميدان التربوي على مستوى مدارس المنطقة

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي صباح اليوم الثلاثاء الموافق١٤٣٩/٣/١٧هـ انطلاق العمل التطوعي في الميدان التربوي تحت عنوان ( رياض التطوع ) على مستوى مدارس منطقة الرياض , وذلك بمدارس الابتكارية الأهلية بحي الملك فيصل وذلك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع والذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام .

وقال الوهيبي خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة والتي نظمها النشاط الطلابي بالإدارة أن العمل التطوعي هو عمل إنساني نبيل ورسالة سامية لتربية النشء على البذل والعطاء فالعمل التطوعي يعني لنا كمسلمين وكأبناء هذا الوطن وفي التعليم بالذات عمل ليس مكمل لأعمالنا بل عمل يجب أن نعنى به ونربي النشء عليه فالعمل التطوعي يجب أن يكون جزء من أعمالنا وسلوكنا اليومي وتعاملاتنا سواء أكانت داخل المدرسة أوفي الحي أو في المنزل مع الأسرة وفي كل مكان .

وأشار الوهيبي أن دولتنا حفظها وحكوماتنا الرشيدة سباقة في العمل التطوعي من خلال حماية ديننا الإسلامي ودعم قضايا المسلمين في جميع المحافل كما أن أعمال الدولة التطوعية يشهد بها العالم حيث وصلت أعمالها الخيرة لكل مكان بشكل لايمكن إحصاءه وهو أمر أساسي تقوم به الدولة.

وبين الوهيبي أن أهمية التطوع والدور الذي يشكله في تنمية الوطن تظهر جلية من خلال رؤية 2030 والتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويرعاها ويقودها ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حيث جعلت من التطوع من الأهداف الاستراتيجية في أن يكون أبناء هذا الوطن بمختلف فئاتهم متطوعين كاشفاً عن حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وتفاعله مع التطوع ودعمه له .

وكان الحفل قد أقيم بحضور مديري مكاتب التعليم والإدارات حيث بدأ بآيات من الكريم تلاها الطالب يزيد العمري ثم كلمة لمدير النشاط الطلاب أنور أبو عباة والتي أوضح أن تدشين مبادرة رياض التطوع هو نتيجة عمل عام كامل في الميدان لنشر ثقافة التطوع وهو ما نتج عنه تشكيل أكثر من مئة فريق تطوعي على مستوى منطقة الرياض مشيرا أن التدشين اليوم يعد انطلاقة للعمل المؤسسي المنظم للتطوع في المنطقة وستكون شاملة للبنين والبنات وقدم أبو عباة شكره لمدارس الابتكارية لدورها في استضافة المبادرة والاحتفال ولجميع مكاتب التعليم المشاركة.

بعد ذلك شاهد الجميع أوبريت متطوعون ثم قصيدة مهاب في الأنام ألقاها أحد الطلاب ثم عرضا مرئي عن التطوع .

بعد ذلك دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض انطلاقة العمل التطوعي في الميدان التربوي .

ثم كرم الوهيبي الجهات الداعمة والمشاركة في المبادرة وبعدها تجول في المعرض المصاحب للمبادرة والذي اشتمل على عرض لأفضل مبادرات التطوع على مستوى مكاتب التعليم بالمنطقة .