” تميم ” يصل الكويت للمشاركة في القمة الخليجية
وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، منذ قليل، إلى دولة الكويت للمشاركة في أعمال القمة الخليجية التي ستبدأ عملها اليوم.
ويحضر تميم القمة الخليجية وسط توتر العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة ودول الرباعي العربي ” المملكة، مصر، الإمارات، والبحرين ” ومقاطعتها على مدار الـ6 شهور الأخيرة بسبب دعمها للإرهاب وتمويلها له والتعاون مع الدول الراعية له.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2030 ] نشر منذ 1 ساعة
لن يجد ماكان يفكر فيه-ماقدامه الا وزراء خارجيه- تبي المصالحه درب كل واحد تدله-
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1057 ] نشر منذ 37 دقيقة
ما يستحي علي وجه قبل مقتل المخلوع حاول رشوته ب 10 مليار دولار بيعاز من طهران كي يستمر تحالفه مع الانقلابيين في تدمير اليمن ومحاربة الشريعة اليمنية
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4739 ] نشر منذ 27 دقيقة
خائن العرب بنت ايران الشريفة قاتل المواطنين داعم الارهاب تربية عزمي بشارة
عليه لعنة الله