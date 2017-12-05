” تميم ” يصل الكويت للمشاركة في القمة الخليجية

طلال الضوي(صدى):

وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، منذ قليل، إلى دولة الكويت للمشاركة في أعمال القمة الخليجية التي ستبدأ عملها اليوم.

ويحضر تميم القمة الخليجية وسط توتر العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة ودول الرباعي العربي ” المملكة، مصر، الإمارات، والبحرين ” ومقاطعتها على مدار الـ6 شهور الأخيرة بسبب دعمها للإرهاب وتمويلها له والتعاون مع الدول الراعية له.