صحفي يكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة الزعيم النازي هتلر

برلين(صدى):

كشف صحفي فرنسي يٌدعى ” فرانز أوليفيه ” ، عن الأحداث الأخيرة التي تعرض لها الزعيم النازي الألماني هتلر ، خاصة ليلة 30 يونيو 1934 عندما اقتحمت قوة من الجيش مكونة من 20 قائدا لخلعه من منصبه بعد فشله في الحرب .

ووصف الصحفي في مقاله بالعدد الأخير من مجلة لوبوان الفرنسية الأسبوعية ، كيف اقتحمت القوات الألمانية قصر هتلر في السادسة صباحًا عندما كان كل أفراد حاشية هتلر في نوم عميق وتم إيقاظهم على يد الضباط حتى الزعيم الذي مر هو الآخر بأسوأ وأغرب تجربة في حياته، وقد وصفوه بالخائن.

وقد ظهر هتلر في ثورة عارمة وكان يعتقد أنه تعرض لكابوس وليس حقيقة وظل يتأرجح بين الحجرات ويتلفظ بكلمات وفى النهاية استسلم لهم وركب الشاحنة وترك القصر.