بالصور.. نائب أمير جازان يوجه بإعادة تشغيل مشفاها العام

تركي السالم(صدى):

أصدر نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد تعليمات، اليوم، إلى الجهات المعنية بصحة المنطقة بالعمل على تشغيل مستشفى جازان العام ، ووضع خطة مجدولة لها.

وقام الدكتور عايض الشهراني مدير عام ” صحة جازان ” بالشرح المفصل، حول المراحل التنفيذية الحالية بالمستشفى إلى نائب أمير جازان.

وكان قد تفقد نائب أمير جازان، اليوم، مستشفى جازان العام الذي يخضع حالياً لعمليات ترميم، بعد احتراقه منذ عدة أعوام في الحادث الشهير الذي راح ضحيته 25 مريضاً، وفق عدة جولات تفتيشية على مستشفيات المنطقة.