مسؤول أمريكي: واشنطن تدعو إلى التهدئة في صنعاء

واشنطن(صدى):

أكد مسئول أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الحرب التي تشهدها اليمن في الفترة الأخيرة وتضارب الأوضاع بها يقع في مصلحة إيران ويخدم أهدافها.

وأوضح المسئول أن إيران تستغل الحرب في اليمن لتحقيق مصالحها وتقسيمها، مشيرًا إلى أن واشطن تدعو جميع الأطراف في صنعاء إلى التهدئة.

يُذكر أن اليمن تشهد منذ 4 أيام اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الحوثيين و قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تم اغتياله أمس على يد الحوثيين.