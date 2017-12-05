حزب صالح يستعيد رونقه برئاسة هادي ودعم المملكة

فهمي محمد(صدى):

أكد حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني ، بعد مقتل الرئيس الراحل على عبدالله صالح ، استمرار المعركة في اليمن بدعم ومساندة التحالف العربي بقيادة المملكة.

وأعلن الحزب انضواءه تحت راية الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ، مشيدًا بدور المملكة و دول التحالف في مساندتهم ودعمهم ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأضاف الحزب في بيان له ” أن دماء صالح ومن قتلوا معه أمس من مرافقيه لن تذهب هدرا، بل ستكون المدماك الرئيسي لخلاص اليمن من أخطر مشروع إمامي طائفي إيراني يهدد أمن واستقرار دول الجوار والأمة العربية والعالم ” .