دعوى قضائية يواجهها القصبي والسدحان بسبب ” طاش ماطاش “

نورة الشهري(صدى):

أقام المخرج عامر الحمود، مخرج مسلسل ” طاش ماطاش ” ، دعوى قضائية ضد الفنانين ناصر القصبي و عبدالله السدحان خلاف الدعوى الأولى، مطالبًا بتعويض يبلغ 15 مليون ريال من الثنائي.

وقال محمد السنيدي محامي المخرج الحمود، إن التعويض عن الجزأين 17 – 18، وهو مضاعف عشرات الأضعاف عن الدعوى الأولى بسبب العقد القائم بين mbc والفنانين، على عكس عقدهم الأول مع التليفزيون السعودي الذي بلغ 700 ألف ريال

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وأوضح ” السنيدي ” ، أنهم يحاولون الحصول على صورة من العقود المبرمة بينهما وبين mbc، وسيطالبوا اللجنة بمخاطبة القناة لمعرفة قيمة العقد.

وقد صدر قرار بتعويض الحمود بمبلغ 1.3 مليون ريال عن حلقات المسلسل من الجزء 3 – 16، والذي تم دفع 650 ألف ريال استقطاع من حساب القصبي بينما لم يقم السدحان بسداد المبلغ بسبب عدم وجود حساب لديه.